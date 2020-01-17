Сумчанам показали «Турецький щоденник» У Сумській міській галереї презентували виставку світлин харківських фотографів Володимира Оглобліна та Олени Долженко.

Любов до мандрівок привела двох митців до екзотичної країни, Туреччини, а пристрасть до мистецтва фотографії допомогла зробити цікаві знімки, зловити унікальні моменти, емоції, передати через об'єктив камери почуття та враження.

Автори виставки розповідали присутнім про своє захоплення процесом фотозйомки, а також, власне, про дивовижну країну - Туреччину, яку, після знайомства з фотографами, споглядання світлин та відео про подорож, точно захотілося відвідати.

Виставка "Турецький щоденник" триватиме до 16 лютого.

Вхід вільний.