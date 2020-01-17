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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44516

На Сумщине полиция задержала рецидивиста, который за 6 гривен чуть не убил пенсионерку

Происшествие случилось ночью 29 января в Ромнах. Злоумышленник проник в дом бабушки, избил ее и отобрал 6 гривен, которые находились в ее кошельке. Не удовлетворившись размером «добычи», сорвал с ушей старушки золотые серьги.

О нападении на 76-летнюю женщину в Роменский отдел полиции около полуночи сообщила соседка потерпевшей. По словам заявительницы, окровавленная бабушка только добралась до нее домой и рассказала, что стала жертвой нападения неизвестного.

По указанному адресу немедленно выехало руководство подразделения, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и кинологи со служебной собакой. Бабушку госпитализировали. И хотя старушка находилась в тяжелом и шоковом состоянии, все же оперативникам удалось с ней поговорить, и она сообщила приметы нападавшего.

Правоохранители выяснили обстоятельства нападения. Оказалось, что злоумышленник, едва попав в жилище бабушки, стал ее бить по голове предметом, похожим на пистолет, и потребовал денег. Так как кроме шести гривен, которые находились в бабушкином кошельке, он никаких других средств не нашел, то опять стал бить старушку, теперь уже ногами, чтобы та указала на вероятный тайник. Не добившись желаемого, и поняв, что у пенсионерки действительно ничего нет, сорвал у нее золотые серьги и скрылся, оставив окровавленную женщину на полу.

«Имея конкретную особую примету неизвестного, которую вспомнила потерпевшая, мы вычислили предполагаемого злоумышленника, - комментирует ситуацию рассказал Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - А за час оперативной отработки района, где было совершено преступление, и задержали его. Это оказался 32-летний местный житель, который уже имел судимости за аналогичные преступления и уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей».

Сам задержанный своей причастности к разбойному нападению на старушку не отрицает, и в содеянном признается.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время следователи готовят сообщение о подозрении в совершении и решают вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой Ромны
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