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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:53378

Сумщина – лидер по производству опасных отходов в Украине

Предприятия химической промышленности, находящиеся на территории региона, считаются главными загрязнителями в стране.

Сумская область создает больше всего опасных отходов на один квадратный километр в Украине. Об этом свидетельствуют данные Рейтинга экологической безопасности регионов, подготовленного Фокусом.

При составлении рейтинга были проанализированы данные Госстата по количеству создания опасных отходов І-ІІІ классов (кг/на кв. км) в 2018 году. Лидирует по этому показателю именно Сумская область с показателем 8805,5 кг/на кв. км.

Предприятия химической промышленности, находящиеся на территории региона, считаются главными загрязнителями в стране, притом нагрузка на окружающую среду растет. В 2018 году разрешение на выбросы загрязненных веществ в области получили 360 субъек­тов хозяйствования — на  168 больше, чем годом ранее.

На втором месте по количеству создания опасных отходов – Донецкая область (5758,5 кг/на кв. км), а на третьем – Полтавская (3515,7 кг/на кв. км). Также большое количество опасных отходов создается в Харьковской (1923,6 кг/на кв. км), Херсонской (1975,4 кг/на кв. км) и Тернопольской (1079,7 кг/на кв. км) областях.

В целом больше всего отходов I-IV классов опасности (т/кв. км) согласно данным за 2018 год создавали в Днепропетровской (7636,3 т/кв. км) и Кировоградской (1540,7 т/кв. км) областях.

Общество Опасные отходы
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