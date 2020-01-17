В Сумах еще два сообщения о минировании судов Поступило еще два сообщения и минировании судов в Сумах.

Второй раз о минировании Заречного райсуда, первый – в Сумской апелляционном. Кроме того, минировали Ковпаковский райсуд.

Во всех случаях посетители и сотрудники судов были эвакуированы, проводили проверки.