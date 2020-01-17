В Сумах еще два сообщения о минировании судов

Второй раз о минировании Заречного райсуда, первый – в Сумской апелляционном. Кроме того, минировали Ковпаковский райсуд.
Во всех случаях посетители и сотрудники судов были эвакуированы, проводили проверки.
Сегодня, 3 февраля, в сумскую полицию поступили сообщения о «минировании» сначала Заречного, а потом Ковпаковского райсудов....
Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области....
Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области....
Поступило сообщение о заминировании здания Заречного райсуда....
Но могут выпустить под залог в 63 тыс. грн....