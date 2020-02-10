Сумчан запрошують на презентацію найкращої книги 2019 року

Презентація роману Тамари Горіхо Зерня «Доця», який зібрав сузір'я премій у 2019 році:
- «Книга року ВВС»,
- Спеціальна премія «Львівсьвого книжкового фестивалю», Найкращій роман року по версіі «Черкасьького книжкового фестивалю»,
- Спеціальна преміі «Найкращій художній роман» рейтингу «Літакцент»!
«Це книга про любов. У ній нема жодного слова на «лю...», але вона про любов.» - так починаються анотація до книжки Тамари Горіха Зерня. А після анотації вже не зупинитись. Цей роман про війну, щирість, страх, а головне - надію.
«Давайте присядьте, у мене два важливих питання. Перше - хто хоче кальмарів? У мене ціла миска.
І друге. Тут буде війна. Скажіть мені, будь ласка, на чийому боці ви плануєте воювати?»
Чекаємо на вас. Буде щиро.
Вхід вільний.
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