Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04159

Сумчан запрошують на презентацію найкращої книги 2019 року

Презентація роману Тамари Горіхо Зерня «Доця» у Сумах відбудеться 22 лютого у книгарні «Є». Початок о 16.00.

Презентація роману Тамари Горіхо Зерня «Доця», який зібрав сузір'я премій у 2019 році:

- «Книга року ВВС»,

- Спеціальна премія «Львівсьвого книжкового фестивалю», Найкращій роман року по версіі «Черкасьького книжкового фестивалю»,

- Спеціальна преміі «Найкращій художній роман» рейтингу «Літакцент»!

«Це книга про любов. У ній нема жодного слова на «лю...», але вона про любов.» - так починаються анотація до книжки Тамари Горіха Зерня. А після анотації вже не зупинитись. Цей роман про війну, щирість, страх, а головне - надію.

«Давайте присядьте, у мене два важливих питання. Перше - хто хоче кальмарів? У мене ціла миска.

І друге. Тут буде війна. Скажіть мені, будь ласка, на чийому боці ви плануєте воювати?»

Чекаємо на вас. Буде щиро.

Вхід вільний.

Досуг Анонс Книгарня Є Презентация книги

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Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
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Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
 
" Все, що тобі потрібно - це кохання..."
Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.00
«Коханий нелюб»
«Коханий нелюб»
Театр ТЮЗ
18.00
 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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