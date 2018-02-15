Сумы признали самым романтичным городом Украины

В списке фраз, которые рассматривались, были «валентинки», «признание в любви», «свидание», «цветы» и др., связанные с Днём святого Валентина. Частота подобных запросов перед праздником всех влюблённых возрастает во всей Украине. Однако, в некоторых городах стремление приятно провести время со «второй половинкой» растёт больше, чем в других, пишет Picodi.com.
Результаты обработки статистических данных Google по Украине показали, что самые романтичные украинцы живут в Сумах, Полтаве и Николаеве. В этих городах рост поисковых запросов, связанных с Днём всех влюблённых, был самый большой. Сумы — это город с богатой историей, где ежегодно проводятся музыкальные фестивали «Бах-фест», «Джаз-фест», «Органум», «Булат». Возможно, это и делает сумчан ценителями тёплых отношений и романтики.
Киев занял 17-е место в рейтинге «романтиков». Видимо, жителей мегаполиса отвлекает от Валентинова дня рабочая суета.
Среди 24 исследованных городов меньше всего интересуются Днём святого Валентина и всем, что с ним связано, в Луцке (24 место), Одессе (23 место) и Донецке (22 место).
Рейтинг основан на сравнении роста популярности запросов в поисковой системе Google за период январь-февраль 2019 года (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner). В исследование были включены административные центры 24 областей Украины. Анализировались поисковые запросы на украинском и русском языках.
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