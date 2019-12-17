Тростянецкий ветеран - дважды бронзовый на чемпионате Украины С 30 января по 3 февраля в селе Яворов Львовской области проходил Чемпионат Украины по лыжным гонкам среди ветеранов.

Тростянецкий лыжник Николай Лободин представлял в своей возрастной группе 65-69 лет на дистанции 5 км классическим стилем спортсмен завоевал 3 место.

На следующий день соревнований в гонке 5 + 5 км (стиль: классическим + свободный) Николай Владимирович завоевал еще одну бронзовую медаль, сообщает ОО «Спорт Тростянеччины», которая помогла спортсмену принять участие в соревнованиях взяв на себя часть расходов для участия в Чемпионате Украины.