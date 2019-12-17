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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40316

Тростянецкий ветеран - дважды бронзовый на чемпионате Украины

С 30 января по 3 февраля в селе Яворов Львовской области проходил Чемпионат Украины по лыжным гонкам среди ветеранов.

Тростянецкий лыжник Николай Лободин представлял в своей возрастной группе 65-69 лет на дистанции 5 км классическим стилем спортсмен завоевал 3 место.

На следующий день соревнований в гонке 5 + 5 км (стиль: классическим + свободный) Николай Владимирович завоевал еще одну бронзовую медаль, сообщает ОО «Спорт Тростянеччины», которая помогла спортсмену принять участие в соревнованиях взяв на себя часть расходов для участия в Чемпионате Украины.

Спорт Лыжные гонки

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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