В Псле под Сумами появилась коричневая пена (видео) На поверхности воды реки Псел в районе Старого села, под Сумами, появилась пена коричневого цвета.

Представители лаборатории Госэкоинспекции взяли анализы воды для исследования, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Житель Старого села Дмитрий Мисенгевич рассказывает:

«Как наблюдаются под самым берегом, такой пеной была покрыта вся река. Плывет и плывет, и, я так думаю, что будет плыть, пока не сделают реорганизации очистных сооружений».

Выше по течению находятся очистные сооружения сумского «Горводоканала». Здесь сточные воды из города проходят три этапа очистки: механическую, биологическую и отстаивание, также здесь происходит хлорирование воды.

Алина Калашник, инженер-лаборант лаборатории «Горводоканала», где контролируют качество воды, попадающей в реку, говорит:

«Здесь мы исследуем сточную воду, поступающую на очистные сооружения, которое мы выпускаем в реку Псел и исследуем также этапы очистки сточной воды. Мы контролируем химические показатели, превышения показателей нет».

Техник-гидролог очистных сооружений «Горводоканала» Татьяна Сикидина контролирует состояние бактерий, перерабатывающих органику в безопасные вещества. Другие микроорганизмы должны быть индикаторами чистоты воды:

«Если им не хватает пищи или не хватает кислорода, они закрываются, то есть, не работают. Сейчас все хорошо, никаких нареканий на наших микроорганизмов нет, что там что-то плохо».

Результаты проб воды, которые отобрали специалисты, станут известны через 5 суток.

Напомним: прокуратура открыла уголовное производство по загрязнению Псла в районе Старого села в мае 2019 года. Тогда в воде было обнаружено превышение допустимых норм органических соединений, превышение химического и биологического потребления кислорода вдвое. По словам начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Александра Уварова, это свидетельствует о том, что органика попала в реку. По словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, уголовное производство 2019 года следователи полиции закрыли.

Подобную проблему наблюдали в том же месте в сентябре 2018 года.