Акцію проти вистави «Любов і голуби» влаштували у Сумах (відео) Біля театру для дітей та юнацтва у Сумах 5 лютого зібралися протестувальники.

Вони виступали проти показу російськомовної вистави «Любов і голуби», з якою гастролює полтавський театр ім. М.Булгакова, йдеться в сюжеті UA:СУМИ.

Мітинг розпочався о 18:30. Учасниця пікету Наталія Мокан розповідає:

«Що мене саме збентежило, це саме афіша. Бо на афіші йде пряма пропаганда російської мови, російського миру. Сама назва – «старая, добрая комедия». Тобто «старая» – воно добре, а Україна сучасна – це не добре. Це маленькі такі вливання в мізки. Це повертання до «совка».

На мітинг зібралося близько 30 людей з плакатами. Це представники громадських організацій міста. У цей час до театру підходили глядачі. Їх зустрічали викликами «Ганьба!».

«Це вистава російського письменника, російською мовою. Для чого це вона? Хто тут не розуміє української мови, скажіть будь-ласка? Перекладіть її українською мовою і будь-ласка, виступайте. Показуйте свої таланти», - каже учасниця мітингу Тамара Мовчан.

За словами організатора гастролей театру Олега Шепілова, на цю виставу придбали близько ста квитків. Це театр з Полтави, у ньому грають українські актори.

«Цьому театру років 25. Він формувався з Україною разом, коли ми стали незалежні. Зараз театр носить ім’я Булгакова. Раніше брали зірок з Москви, а зараз беруть зірок з Києва. Тут взяли бренд «Любов і голуби», і на це люди йдуть», - розповів організатор гастролей театру Олег Шепілов.

Коли розпочалася вистава, мітинг закінчився. Він тривав близько 40 хвилин.