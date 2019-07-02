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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38436

Внимание! Сумские синоптики предупреждают о сильном ветре и гололеде

По прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины будет наблюдаться ухудшение погодных условий 7 февраля.

Днем ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

В связи с этим спасатели призывают граждан быть крайне осторожными, не ходить вблизи рекламных щитов, раскидистых деревьев и под линиями электропередач. А водителям быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Непогода

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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