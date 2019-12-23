В Сумах будут судить наркодилера До 12 лет лишения свободы грозит 23-летнему сумчанину, у которого изъято 1,3 кг психотропных и наркотических веществ.

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего сумчанина, который занимался незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Напоминаем, что оперативниками уголовного розыска ГУ НП при надлежащем процессуальном руководстве Сумской местной прокуратуры в рамках уголовного производства 5 декабря 2019 года на одной из улиц г. Сумы был задержан молодой человек, у которого обнаружено 3 полиэтиленовых пакета с особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен - «PVP» весом около 1 кг.

«В тот же день по месту жительства задержанного нашли и изъяли весы и около 150 зип-пакетов с веществами разного цвета. Согласно заключению эксперта, содержание предоставленных на исследование пакетов - это психотропные вещества «PVP», «амфетамин», «метамфетамин» и наркотическое средство «метадон», общим весом около 300 г», - рассказала первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Юлия Слабунова.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ и наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах) УК Украины. Приговор молодой ждет в СИЗО.

За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.