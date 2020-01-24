Сумские футзалисты примут кременчужан

В воскресенье, 9 ферваля, в рамках чемпионата Украины по футзалу среди команд Второй лиги на паркете спорткомплекса Сумского государственного педагогического университета им. А.С.Макаренко будет сыгран матч 5-го тура между командами «Сумыхимпром-СДПУ» и «Геология» (Кременчуг). Начало в 18:00.
Напомним, что в первом матче этих команд подопечные Гладова-Кравченко проиграли.
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