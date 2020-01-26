Шосткинские хоккеисты с «бронзой» чемпионата Украины

В турнире принимали участие 12 команд, которые сначала были разбиты на 4 группы, а затем получились финальные квартеты за 1-4-е, 5-8-е и 9-12-е места.
В итоге первое место заняла Сборная Винницкой области, второе - ДЮСШ «Авангард» (Калиновка), третье - КДЮСШ «Барса» (Шостка). Сумская СДЮШОР «Динамо» заняла шестое место.
Лучшим защитником был признан шосткинец Назар Батеха.
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