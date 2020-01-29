Азербайджанец предлагал сумским пограничникам взятку В минувшую субботу в пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

Во время проведения пограничного контроля гражданина Азербайджана, который в пешем порядке следовал в Украину, стражи границы обнаружили наличие в паспортном документе отметок Госпогранслужбы о пересечении государственной границы Украины с признаками подделки.

В ходе выяснения происхождения поддельных отметок, иностранец, с целью не привлечение его к уголовной ответственности по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 3000 рублей РФ.

О признаках уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 358 и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины пограничники сообщили работникам Национальной полиции.

После проведения работниками полиции следственных действий в отношении гражданина Азербайджана принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины, в установленном порядке возвращено на территорию России.