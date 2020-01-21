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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01321

У кого из сумчан ночью не будет воды?

Сумской водоканал ближайшей ночью остановит Пришибский водозабор на 2 часа.

КП «Горводоканал» сообщает о том, что для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с понедельника на вторник, с 10 на 11 февраля, будет приостановлена работа Пришибской насосной станции.

Станция не будет работать с 1:00 до 3:00. В это время без водоснабжения останутся дома Химгородка, Басов, ул. С. Табалы и прилегающих к ним улиц.

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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