У кого из сумчан ночью не будет воды? Сумской водоканал ближайшей ночью остановит Пришибский водозабор на 2 часа.

КП «Горводоканал» сообщает о том, что для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с понедельника на вторник, с 10 на 11 февраля, будет приостановлена работа Пришибской насосной станции.

Станция не будет работать с 1:00 до 3:00. В это время без водоснабжения останутся дома Химгородка, Басов, ул. С. Табалы и прилегающих к ним улиц.