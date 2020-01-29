В Сумах сбили 17-летнего парня Юношу с телесными повреждениями доставили в больницу.

8 февраля, около 10.00, на Курском проспекте, 31-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, не смог вовремя среагировать, и как следствие, допустил наезд на 17-летнего парня, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.