Сумской «Электроавтотранс» раскрыл тендерные предложения на троллейбусы за европейский кредит Сегодня, 10 февраля, состоялось раскрытие тендерных предложений по покупке троллейбусов.

Предложения поступили от двух участников: Дочернее предприятие «Автосборочный завод №1» ПАО «Акционерная компания «Богдан Моторс» и Косорциум ПАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» и ООО «БКМ-Украина».

«Сама процедура проходила в присутствии участников и консультанта компании Egis Ukraine. В ходе ее проведения замечаний и предложений от сторон не поступало. Хочу отметить, что не только цена будет основным критерием оценки», - рассказал директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.

Следующим шагом станет оценка тендерных предложений. Это будет первая партия новых троллейбусов, которые будут приобретены в рамках проекта «Городской общественный транспорт в Украине» за средства Европейского инвестиционного банка к концу текущего года, пишет сайт предприятия.