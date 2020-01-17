На Сумщине снова обнаружили незаконную порубку деревьев на заповедной территории

При обследовании территорий вблизи с. Таранское Конотопского района, специалистами Государственной экологической инспекции в Сумской области был установлен факт самовольной рубки 46 деревьев (сухостойных, ветровальных и сырорастущих). Эти лесные насаждения росли в пределах регионального ландшафтного парка «Сеймский», а на их удаления не было ни одного разрешительного документа.
По факту незаконного поруба деревьев на территории природно-заповедного фонда работниками Инспекции были рассчитаны убытки, общая сумма которых составила 108 тыс. грн. Материалы переданы в органы прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
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