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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13252

На Сумщине снова обнаружили незаконную порубку деревьев на заповедной территории

При осмотре зеленых насаждений на землях лесного фонда ГНСП «Выровское», который осуществлялся в рамках уголовного производства Конотопской местной прокуратуры, экоинспекторов обнаружен незаконный поруб насаждений на естественно-заповедной территории.

При обследовании территорий вблизи с. Таранское Конотопского района, специалистами Государственной экологической инспекции в Сумской области был установлен факт самовольной рубки 46 деревьев (сухостойных, ветровальных и сырорастущих). Эти лесные насаждения росли в пределах регионального ландшафтного парка «Сеймский», а на их удаления не было ни одного разрешительного документа.

По факту незаконного поруба деревьев на территории природно-заповедного фонда работниками Инспекции были рассчитаны убытки, общая сумма которых составила 108 тыс. грн. Материалы переданы в органы прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Вырубка деревьев

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