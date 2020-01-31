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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:421993

В Сумах задержали адвоката, которая 41 раз сообщала о заминировании местных учреждений

Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко 11 февраля сообщил о подозрении адвокату, которая с 10 октября 2019 года 41 раз звонила на линию «102» и сообщала о заминировании местных судов, а также Центра предоставления административных услуг. При этом ни разу факт минирования не подтвердился.

Установить личность «минерши» удалось благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Службы безопасности Украины и Нацполиции Сумщины под процессуальным руководством прокуратуры. Ведь, учитывая профессию, адвокат продумывала до мелочей свои преступные действия, чтобы избежать разоблачения. В частности, меняла голос, систематически меняла сим-карты и мобильные телефоны, говорила с оператором не более 5 секунд и т.п.

В настоящее время 39-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время санкционированного обыска у нее обнаружено и изъято мобильные телефоны, с которых она осуществляла телефонные звонки на линию «102». В то же время добыто другие неопровержимые доказательства ее причастности к указанному преступлению. Более того, задержанная призналась в содеянном.

Сейчас прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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