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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В центре города у прохожего отобрали телефон и цепочку

Происшествие случилось в 4:30 на одной из центральных улиц Ромен.

Двое нападавших избили прохожего, отобрали мобильный и сорвали с шеи серебряную украшение. Двадцатипятилетний пострадавший обратился в полицию и рассказал об обстоятельствах нападения. Он возвращался домой, когда на него в переулке напали двое неизвестных, свалили с ног, избили и отобрали вещи.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции и работники сектора криминальной полиции. Правоохранители установили, что неподалеку указанного потерпевшим места установлены камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали и злоумышленников, и само нападение.

Оперативники установили личности двух злоумышленников - ими оказались жители райцентра в возрасте 17-ти и 26-ти лет. У младшего изъяли мобильный телефон потерпевшего.

Сейчас оба злоумышленника общаются со следователями, которые начали уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За совершенное молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж Ромны

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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