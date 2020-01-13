В Сумы приезжала министр образования Сегодня, 11 февраля, в Сумы с рабочим визитом приехала Министр образования и науки Украины Анна Новосад.

«Сумщина в лидерах по использованию всех образовательных субвенций. Область успешно использовала более 90% всех средств на развитие образования, которые государство дало в 2019 году - это один из лучших показателей. На Сумщине больше нет туалетов на улице, все средства на Новую украинскую школу, проведение интернета, закупку компьютеров, естественно-математических кабинетов и кабинетов украинского языка использованы в максимальном объеме - это результат, к которому должны стремиться другие регионы. Это означает, что вы максимально системно работаете с тендерами, можете брать на себя ответственность при работе с новыми тяжелыми закупками - например, такими, как проведение интернета в школах. Это пример, к которому стоит стремиться другим», - подчеркнула Анна Новосад во время встречи с руководителями органов управления образования Сумской области.

По словам министра, она приехала в Сумскую область с одной целью посмотреть, как устроено образование в маленьких сельских школах.

«Когда работаешь в Министерстве, строишь политику по сети, распределение средств, видишь просто цифры, а не реальную ситуацию в каждом учреждении. Не видишь состояние этих школ, состояние дорог, реальную обеспеченность автобусами, поэтому я хочу для себя сделать определенные выводы, - говорила министр. - Посетив Сумскую и Черниговскую области, я увидела, что в этих областях есть проблема с оптимальной сетью учебных заведений, вызванную, прежде всего, демографическим кризисом и низкой плотностью населения».

Анна Новосад посетила Басовскую общеобразовательную школу I-III ступеней в Сумском районе. Школа находится в самом отдаленном селе Сумского района, на границе с Россией. Министр была поражена заведением, где учится 72 ученика, но она является мощной и успешной. А во время встречи с педагогами Анна Новосад подчеркнула, что сегодня МОН будет поддерживать не только опорные школы, но и мощные заведения, которые не являются опорными, но находятся в регионах с низкой плотностью населения.

«Я сделаю все возможное, чтобы пилотная государственная субвенция на «способную школу лучших результатов» стала постоянной и была направлена на поддержку опорных школ и тех школ, в которых будет организован подвоз. Я готова поддерживать неопорные школы, но те, которые должны остаться в регионах с низкой плотностью населения. И на заседании Правительства я буду отстаивать введение отдельного коэффициента для таких школ», - отметила она.

Также Анна Новосад в рамках рабочей поездки в Сумскую область посетила общеобразовательные учебные заведения в Березовской ОТГ (Березовский УВК) и Лебединском районе (Голубовский СОШ).