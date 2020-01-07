Шосткинские гандболистки вышли в финал чемпионата Украины

Гандболистки шосткинской КДЮСШ «Барса» победили своих соперниц в двух матчах со счетом 40:24 и 33:20 и досрочно гарантировали себе выход в финальную шестерку. Лучшей в составе шосткинской команды была Юлия Дмитроченко, забившая 12 и 10 мячей.
Тренеры Лариса Мирошниченко, Светлана Настюха, Мария Хлыстун.
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