Шосткинские гандболистки вышли в финал чемпионата Украины 7-8 февраля в Зенькове (Полтавская обл.) состоялся очередной тур чемпионата Украины по гандболу среди команд девушек 2005-06 г.р.

Гандболистки шосткинской КДЮСШ «Барса» победили своих соперниц в двух матчах со счетом 40:24 и 33:20 и досрочно гарантировали себе выход в финальную шестерку. Лучшей в составе шосткинской команды была Юлия Дмитроченко, забившая 12 и 10 мячей.

Тренеры Лариса Мирошниченко, Светлана Настюха, Мария Хлыстун.