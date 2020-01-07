Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42143

Шосткинские гандболистки вышли в финал чемпионата Украины

7-8 февраля в Зенькове (Полтавская обл.) состоялся очередной тур чемпионата Украины по гандболу среди команд девушек 2005-06 г.р.

Гандболистки шосткинской КДЮСШ «Барса» победили своих соперниц в двух матчах со счетом 40:24 и 33:20 и досрочно гарантировали себе выход в финальную шестерку. Лучшей в составе шосткинской команды была Юлия Дмитроченко, забившая 12 и 10 мячей.

Тренеры Лариса Мирошниченко, Светлана Настюха, Мария Хлыстун.

Спорт Гандбол КДЮСШ Барса

По тематике

Шосткинские хоккеисты с «бронзой» чемпионата Украины
10.02.2020 11:53

Шосткинские хоккеисты с «бронзой» чемпионата Украины

7-9 февраля в Калиновке (Винницкая обл.) проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2006-2007 г.р....

Сумские гандболистки вылетели из кубка Украины из-за гриппа
22.01.2020 09:01

Сумские гандболистки вылетели из кубка Украины из-за гриппа

Матчи 1/8 финала кубка Украины по гандболу между гандболистками тернопольского «ТНЭУ-ЭНЕРГО» и ГК «СумДУ» не состоятся....

Сумские гандболистки оба матча кубка Украины проведут на выезде
17.01.2020 17:55

Сумские гандболистки оба матча кубка Украины проведут на выезде

18-19 января стартует второй раунд кубка Украины по гнадболу среди женских комнад....

Сумские гандболистки без борьбы прошли дальше в кубке Украины
11.01.2020 12:35

Сумские гандболистки без борьбы прошли дальше в кубке Украины

В первом раунде женского кубка Украины по гандболу ГК «СумДУ» должен был принимать ГК «Бровары»....

Конотопские гандболистки с бронзой международного турнира
07.01.2020 10:08

Конотопские гандболистки с бронзой международного турнира

3-6 января в городе Прешов (Словакия) проходил международный турнир по гандболу Hummel Cup....

Новости

Карантин в школах Сум продлится до конца рабочей недели
Вчера 15:13
В Сумах задержали адвоката, которая 41 раз сообщала о заминировании местных учреждений
Вчера 12:42
На «Сумском НПО» новый директор
07.02.2020 10:47
В Кролевце задержали наркодилера
Сегодня 11:12
На Сумщине слепые будут делать тротуарную плитку
Сегодня 10:51
Шосткинские гандболистки вышли в финал чемпионата Украины
Сегодня 10:42
На Сумщине пьянка закончилась убийством
Сегодня 10:12
Сколько жителей Сумщины подписали декларации с семейными врачами
Сегодня 09:45
В Сумах «бабский батальон» выселили из 3-й школы (видео)
Сегодня 09:27
Молодая мама из Шостки потеряла 3 тысячи, покупая коляску в Интернете
Сегодня 09:13
На Сумщине ликвидируют департамент экологии и охраны природных ресурсов
Сегодня 09:10
Сумчан запрошують на майстер-клас з виготовлення валентинок
Сегодня 08:40
view counter

Статьи

Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
Вчера 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
Вчера 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Главные новости спорта Украины и мира ®
31.01.2020 13:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.