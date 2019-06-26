Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА

Об этом на своей странице в Фейсбуке журналист с Сумщины Александр Тахтай.
Информацию подтвердил сам г-н Живицкий. Теперь его кандидатуру должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним: Дмитрий Живицкий был руководителем аппарата Сумской ОГА (читай замглавы ОГА)с 2016 по 2019 год. С осени 2019 года – замминистра развития громад и территорий.
На должность главы Сумской облгосадминистрации претендовали также зять ректора СумГУ Анатолия Васильева Сергей Леонов, депутат Конотопского горсовета Инна Пащенко и харьковский экс-нардеп Роман Семенуха. Все трое подавали свои декларации в качестве кандидатов на должность главы Сумской ОГА. Кандидатуру Инны Пащенко утверждена в ноябре 2019 года. 29 января Кабинет Министров Украины утвердил кандидатуру военного прокурора с Харьковщины Романа Грищенко на должность главы Сумской ОГА.
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