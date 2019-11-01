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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18320

Рассмотрение дела об изнасиловании сумчанки снова отложили

Сегодня, 12 февраля, в Заречном райсуде должно было состояться очередное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего Владислава Кривошея в изнасиловании 23-летней девушки.

Заседание отложили в связи с неявкой свидетеля. Прошлое судебное заседание было отложено в связи с необходимостью вызвать свидетеля. Следующее судебное заседание состоится 18 февраля, пишет SumyPost.com.

Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Право Владислав Кривошей Изнасилование

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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