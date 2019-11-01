Рассмотрение дела об изнасиловании сумчанки снова отложили Сегодня, 12 февраля, в Заречном райсуде должно было состояться очередное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего Владислава Кривошея в изнасиловании 23-летней девушки.

Заседание отложили в связи с неявкой свидетеля. Прошлое судебное заседание было отложено в связи с необходимостью вызвать свидетеля. Следующее судебное заседание состоится 18 февраля, пишет SumyPost.com. Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.