В Шостке прошел тарифный митинг Сегодня, 13 февраля, у здания Шосткинского горисполкома состоялся митинг, собравший несколько сот жителей города.

Участники поднимали вопросы перерасчета за тепло, установки автономного отопления, передачи ТЭЦ в коммунальную собственность.

К митингующим вышел мэр Николай Нога. Он поддержал требования людей, которые выступают за то, чтобы Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» еще раз сделало перерасчет и снизило начисления за услуги теплоснабжения. Напомним, что за декабрь плата за отопление была уменьшена на 10,6 %… «Цього недостатньо!…Разом заставимо перерахувати ще більше», – заявил городской голова.

Позицию ШП «ХаЭР» пытался высказать и. о. начальника отдела сбыта теплоснабжающего предприятия Григорий Хруневич. Через несколько минут один из участников митинга вырвал у него из рук громкоговоритель со словами: «Это лапша на уши!.. Мы вашу лапшу больше слушать не будем!».

Митингующие продолжили общение в большом зале заседаний горисполкома. Там тоже кипели эмоции, свое мнение могли высказать все желающие.

Еще раз выступил и. о. начальника отдела сбыта ШП «ХаЭР» Григорий Хруневич. «Тарифы не придуманы!», – заверил он возмущенных шосткинцев. Что касается индивидуального отопления, то, по словам представителя теплоснабжающего предприятия, «каждая автономка, которая отсоединилась от дома, увеличивает стоимость тепловой энергии для тех, которые остались»… Люди очень эмоционально реагировали на его высказывания. К сожалению, конструктивного диалога не получилось.

Прозвучал призыв пригласить руководство ТЭЦ, созвать сессию городского совета. Предложили создать инициативную группу. Предложение было поддержано. В инициативную группу, которая займется координацией усилий громады по решению проблемных вопросов, касающихся тарифов на тепло, автономного отопления и др., вошло 17 жителей города. Первое заседание инициативной группы пройдет в начале следующей недели, пишет Шостка.INFO.