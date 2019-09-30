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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской суд отказал пожизненно заключенному убийце и насильнику ребенка в смягчении наказания

В 2006 году приговором Апелляционного суда Черкасской области мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за совершение уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Он был осужден по ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.4 ст. 152 (изнасилование), ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие) и п. 2, 6, 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное из корыстных побуждений и сопряженное с изнасилованием и сексуальным насилием).

Отбыв 14 лет лишения свободы, осужденный обратился в Роменский горрайонный суд по ходатайству о замене назначенного ему наказания более мягким. Обосновывал тем, что дальнейшее его содержание под стражей нарушает ст. 3 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека (Запрещение пыток). Суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства осужденного. Мотивировал свое решение тем, что законодательством Украины не предусмотрена возможность и процессуальная процедура замены осужденному лицу наказания в виде пожизненного лишения свободы на более мягкое, в связи с чем суд не вправе брать на себя полномочия, не свойственные суду. В частности, принятие решений, не предусмотренных законодательством Украины.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, лицо подало апелляционную жалобу, просило его отменить, указывая, что пожизненное лишение свободы не может быть применено ни к одному осужденному, ведь такое его применение приведет к нарушению норм Европейской конвенции и спровоцирует обращения с заявлением в Европейский суд по прав человека, что, по его мнению, станет результатом положительного решения Европейского суда.

Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей Сумского апелляционного суда отказала апеллянту в удовлетворении его апелляционных требований и оставила решение суда первой инстанции без изменений, отметив, что суд, рассматривая ходатайство осужденного о замене неотбытой части наказания более мягким, действовал на основании действующего законодательства и в пределах своих полномочий, в соответствии с уголовным процессуальным законом Украины, сообщает сайт суда.

Право Пожизненное заключение Сумской апелляционный суд

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