У Сумах відкриють виставку епатажної Ірини Гаршиної

Ірина Гаршина презентує виставку живопису «Та допоможе нам Фройд!» у Сумській міській галереї.
Офіційне відкриття 18 лютого о 17.00.
Вхід вільний.
16 февраля в Сумах пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
В Мемориальном доме-музее А.П.Чехова в Сумах развернута выставка «Сумчане и сумчанки XIX-XX вв.»....
Книгарня «Є» запрошує на лекцію Ірини Д’яконової «Управління особистими фінансами: 5 головних правил на шляху до фінансового добробуту», що відбудеться...
Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «Українська на щодень: які помилки ми допускаємо та як їх виправити», що відбудеться...
10 лютого о 14.00 відбудеться презентація нової книги доктора філософських наук, професора СумДУ Івана Мозгового «Роси, або Переддень України»....