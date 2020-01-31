Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50209

У Сумах відкриють виставку епатажної Ірини Гаршиної

Екстравагантна, цікава, вибухова, глибока, жіночна, сильна, пікантна, яскрава.

Ірина Гаршина презентує виставку живопису «Та допоможе нам Фройд!» у Сумській міській галереї.

Офіційне відкриття 18 лютого о 17.00.

Вхід вільний.

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В Сумы едет чемпион
Сегодня 09:57

В Сумы едет чемпион

16 февраля в Сумах пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

Открылась фотовыставка «Сумчане и сумчанки XIX-XX вв.»
Вчера 15:56

Открылась фотовыставка «Сумчане и сумчанки XIX-XX вв.»

В Мемориальном доме-музее А.П.Чехова в Сумах развернута выставка «Сумчане и сумчанки XIX-XX вв.»....

Сумчанам розкажуть про управління особистими фінансами
11.02.2020 09:06

Сумчанам розкажуть про управління особистими фінансами

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Ірини Д’яконової «Управління особистими фінансами: 5 головних правил на шляху до фінансового добробуту», що відбудеться...

Сумчан запрошують на лекцію про українську мову
10.02.2020 08:00

Сумчан запрошують на лекцію про українську мову

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «Українська на щодень: які помилки ми допускаємо та як їх виправити», що відбудеться...

У Сумах презентують книгу про переддень незалежної України
07.02.2020 14:32

У Сумах презентують книгу про переддень незалежної України

10 лютого о 14.00 відбудеться презентація нової книги доктора філософських наук, професора СумДУ Івана Мозгового «Роси, або Переддень України»....

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В Глухове в бывшем ЗАГСе открыли центр развития и досуга
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На Сумщине прокуратура вернула земельные участки стоимостью 6,4 млн грн
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У Сумах відкриють виставку епатажної Ірини Гаршиної
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У шосткинца полицейские изъяли гранату Ф-1
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Сумской суд отказал пожизненно заключенному убийце и насильнику ребенка в смягчении наказания
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На Сумщине продают фальсифицированное масло
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10.02.2020 15:23
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«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
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05.02.2020 11:23
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Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Italian Best Shorts: Кохання у Вічному місті (16+)
Italian Best Shorts: Кохання у Вічному місті (16+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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