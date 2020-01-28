Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21148

Как выступили сумчанки в спринте на чемпионате мира?

Сегодня, 14 февраля, в итальянской Антерсельве прошла женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.

Очень драматической выдалась гонка. Порывистый ветер внес свой вклад. Как результат - только две спортсменки завершили гонку с нулями.

Победу с одним промахом получила норвежка Марте Олсби, на втором месте с двумя нулями американка Сюзан Данкль, а на третьем месте – чешка Люция Хорватова.

Из украинок в этой гонке все шансы на медаль имела Елена Пидгрушная, она с одним промахом финишировала на четвертой позиции, проиграв менее четырех секунд чешке.

Сумчанка Вита Семеренко на 11-м месте, выпускница СумГУ Юлия Джима на 22-м, Валентина Семеренко на 36-м.

1. Марте Олсби Ройселанд (0 + 1) 21: 13,1

2. Сюзан Данкль (0 + Innocent +6,8

3. Люция Харватова (1 + Innocent +21,3

4. Олена Пидгрушная (1 + Innocent +25,6

...

11. Вита Семеренко (0 + Innocent +46,4

22. Юлия Джима (2 + Innocent +1: 05,4

36. Валя Семеренко (0 + 2) +1: 31.3

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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