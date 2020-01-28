Как выступили сумчанки в спринте на чемпионате мира?

Очень драматической выдалась гонка. Порывистый ветер внес свой вклад. Как результат - только две спортсменки завершили гонку с нулями.
Победу с одним промахом получила норвежка Марте Олсби, на втором месте с двумя нулями американка Сюзан Данкль, а на третьем месте – чешка Люция Хорватова.
Из украинок в этой гонке все шансы на медаль имела Елена Пидгрушная, она с одним промахом финишировала на четвертой позиции, проиграв менее четырех секунд чешке.
Сумчанка Вита Семеренко на 11-м месте, выпускница СумГУ Юлия Джима на 22-м, Валентина Семеренко на 36-м.
1. Марте Олсби Ройселанд (0 + 1) 21: 13,1
2. Сюзан Данкль (0 + +6,8
3. Люция Харватова (1 + +21,3
4. Олена Пидгрушная (1 + +25,6
...
11. Вита Семеренко (0 + +46,4
22. Юлия Джима (2 + +1: 05,4
36. Валя Семеренко (0 + 2) +1: 31.3
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