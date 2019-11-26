В Сумах разыграли кубок мэра по шахматам

В соревнованиях приняли участие 56 человек, от самых юных до ветеранов. В упорной борьбе за первенство победу с результатом 7,5 очков завоевал представитель г. Шостка Максим Коваленко. Вторую и третью строчку турнирной таблицы завоевали Андрей Сухоребров и Андрей Карнаш. Среди ветеранов кубок выиграл Владимир Рыбалко, представитель Краснопольского р-на, c результатом 6,5 очков. Среди школьников- (2007 г.р) кубок выиграл Алексей Ольштынский, среди самых юных 2012 г.р. кубок с результатом 5,5 очков выиграл Остап Лемешенко. В женской части победу одержали Татьяна Ащаулова (2002 г.р) и Елизавета Гайворонская (2004 г.р.).
Самого мэра на турнире замечено не было.
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