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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли кубок мэра по шахматам

14-16 февраля в клубе «Интеллект» СумГУ Сумская федерация шахмат провела Открытый чемпионат г. Сумы на Кубок мэра.

В соревнованиях приняли участие 56 человек, от самых юных до ветеранов. В упорной борьбе за первенство победу с результатом 7,5 очков завоевал представитель г. Шостка Максим Коваленко. Вторую и третью строчку турнирной таблицы завоевали Андрей Сухоребров и Андрей Карнаш. Среди ветеранов кубок выиграл Владимир Рыбалко, представитель Краснопольского р-на, c результатом 6,5 очков. Среди школьников- (2007 г.р) кубок выиграл Алексей Ольштынский, среди самых юных 2012 г.р. кубок с результатом 5,5 очков выиграл Остап Лемешенко. В женской части победу одержали Татьяна Ащаулова (2002 г.р) и Елизавета Гайворонская (2004 г.р.).

Самого мэра на турнире замечено не было.

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