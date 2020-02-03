Сумские хоккеистки стали «золотыми» в Литве

В турнире приняли участие и получили золотые награды сразу две команды СДЮШОР «Динамо» (возрастная категория 2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р.) под руководством тренера Натальи Ткач.
В Гааге (Нидерланды) завершается розыгрыш кубка европейских чемпионов среди женских команд....
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В Гааге (Нидерланды) завершился первый день Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд....
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