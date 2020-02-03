Сумские хоккеистки стали «золотыми» в Литве С 14 по 16 февраля в Шауляе (Литва) состоялся «Кубок Независимости – 2020» по индорхорккею.

В турнире приняли участие и получили золотые награды сразу две команды СДЮШОР «Динамо» (возрастная категория 2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р.) под руководством тренера Натальи Ткач.