Трое сумских ученых отмечены премией президента Украины для молодых ученых

За разработку научного проекта «Концептуальные основы устойчивого развития социально-экономических систем» Премией Президента Украины для молодых ученых были награждены:
- Данько Юрий Иванович- доктор экономических наук, проректор по научной работе Сумского национального аграрного университета;
- Медвидь Виктория Юрьевна- доктор экономических наук, профессор Сумского национального аграрного университета;
- Коблянская Инна Игоревна- кандидат экономических наук, доцент Сумского национального аграрного университета.
13 февраля команда Сумского НАУ получила заслуженные награды. Церемония награждения состоялась в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского.
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