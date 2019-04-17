Трое сумских ученых отмечены премией президента Украины для молодых ученых Указом Президента Украины №903 / 2019 «О присуждении премий Президента Украины для молодых ученых 2019 года» сотрудники Сумского национального университета были представлены к почетным наградам.

За разработку научного проекта «Концептуальные основы устойчивого развития социально-экономических систем» Премией Президента Украины для молодых ученых были награждены: - Данько Юрий Иванович- доктор экономических наук, проректор по научной работе Сумского национального аграрного университета; - Медвидь Виктория Юрьевна- доктор экономических наук, профессор Сумского национального аграрного университета; - Коблянская Инна Игоревна- кандидат экономических наук, доцент Сумского национального аграрного университета. 13 февраля команда Сумского НАУ получила заслуженные награды. Церемония награждения состоялась в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского.