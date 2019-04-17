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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Трое сумских ученых отмечены премией президента Украины для молодых ученых

Указом Президента Украины №903 / 2019 «О присуждении премий Президента Украины для молодых ученых 2019 года» сотрудники Сумского национального университета были представлены к почетным наградам.

За разработку научного проекта «Концептуальные основы устойчивого развития социально-экономических систем» Премией Президента Украины для молодых ученых были награждены:

- Данько Юрий Иванович- доктор экономических наук, проректор по научной работе Сумского национального аграрного университета;

- Медвидь Виктория Юрьевна- доктор экономических наук, профессор Сумского национального аграрного университета;

- Коблянская Инна Игоревна- кандидат экономических наук, доцент Сумского национального аграрного университета.

13 февраля команда Сумского НАУ получила заслуженные награды. Церемония награждения состоялась в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского.

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Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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