Сумчане - победители и призеры любительского турнира по бадминтону

Турнир собрал около 100 участников, четверо из которых представляли Сумской государственный университет.
В категории «MD C» первое место завоевали студент 4 курса медицинского института Мухаммед Али Саитхаппе (Индия) и студент 2-го курса факультета ТеСЭТ Владислав Мироненко. В смешанной категории «XD C» преподаватель кафедры иностранных языков Оксана Гладченко и Мухаммед Али Саитхаппе заняли 2-е место, а преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Антонина Сирык и Владислав Мироненко стали первыми. И, наконец, наша пара в составе Оксаны Гладченко и Антонины Сирык завоевали золотые награды в женских парных категориях «WD C» и «WD B».
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