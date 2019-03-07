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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел турнир по бадминтону, посвященный Международному дню студентов

16 ноября в ЭТ-корпусе СумГУ прошел турнир по бадминтону в парном разряде, посвященный Международному дню студентов.

16 пар участников, среди которых были как опытные преподаватели, так и молодые студенты, соревновались ради хорошего настроения и вкусных призов. Пары составлялись в соответствии с уровнем игры участников - более искусные спортсмены получали в пару менее опытных, поэтому уровень игры каждой из команд был примерно одинаковым.

В итоге, первое место завоевали Мухаммед Али (Медицинский институт) и Моисеенко Полина (факультет ИФСК). Серебряные награды достались Мироненко Владе (факультет ТеСЕТ) и Яскевич Анастасии (УНИ ЭМ), а третьими были Прасад Харисанкар (Медицинский институт) и Антонина Сирык (кафедра ФВиС).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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