В Сумах прошел турнир по бадминтону, посвященный Международному дню студентов

16 пар участников, среди которых были как опытные преподаватели, так и молодые студенты, соревновались ради хорошего настроения и вкусных призов. Пары составлялись в соответствии с уровнем игры участников - более искусные спортсмены получали в пару менее опытных, поэтому уровень игры каждой из команд был примерно одинаковым.
В итоге, первое место завоевали Мухаммед Али (Медицинский институт) и Моисеенко Полина (факультет ИФСК). Серебряные награды достались Мироненко Владе (факультет ТеСЕТ) и Яскевич Анастасии (УНИ ЭМ), а третьими были Прасад Харисанкар (Медицинский институт) и Антонина Сирык (кафедра ФВиС).
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