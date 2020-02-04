Футзалисты СумГУ одолели своих коллег из ХНУ

Cумчане имели в своем активе девять очков после четырех матчей турнира, а харьковчане - семь после трех.
При поддержке родных трибун, игроки СумГУ смогли забить шесть голов, соперники – в два раза меньше.
6:3 - уверенная победа сумчан и первое место в группе.
СумГУ - ХНУ им. Каразина 6:3
СумГУ: Петухов - Ковтонюк, Таранченко, Бабынин, Грибачов, Зеленкевич, Сорока, Катеринин, Летний, Мороз, Игумнов, Прощенко, Чеглов - Синицын.
ХНУ: Козлов - Бутов, Моспан С., Моспан В., Панасенко, Скубченко, Васильев, Терентьев, Пугач, Масленников, Змиевской, Корсунов, Оленин.
Голы: Катеринин, 9, 34, Прощенко, 15, 32, Чеглов, 23, 28 - Моспан С., 12, 31, Васильев, 32.
Предупреждение: Бабынин, 33.
Сегодня, 16 февраля, в Сумах прошла игра 16-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
16 февраля в Сумах пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
В эту субботу, 15 февраля, в зале Педагогического университета состоятся 3 из 4 запланированных поединков стадии 1/4 финала Кубка Сум...
Сегодня, 12 февраля, прошли матчи 15-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
Сегодня, 11 февраля, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футзалу....