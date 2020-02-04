Футзалисты СумГУ одолели своих коллег из ХНУ Сегодня, 18 февраля, в спорткомплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко встретились гранды украинского студенческого футзала – ХНУ им. Каразина и СумГУ.

Cумчане имели в своем активе девять очков после четырех матчей турнира, а харьковчане - семь после трех.

При поддержке родных трибун, игроки СумГУ смогли забить шесть голов, соперники – в два раза меньше.

6:3 - уверенная победа сумчан и первое место в группе.

СумГУ - ХНУ им. Каразина 6:3

СумГУ: Петухов - Ковтонюк, Таранченко, Бабынин, Грибачов, Зеленкевич, Сорока, Катеринин, Летний, Мороз, Игумнов, Прощенко, Чеглов - Синицын.

ХНУ: Козлов - Бутов, Моспан С., Моспан В., Панасенко, Скубченко, Васильев, Терентьев, Пугач, Масленников, Змиевской, Корсунов, Оленин.

Голы: Катеринин, 9, 34, Прощенко, 15, 32, Чеглов, 23, 28 - Моспан С., 12, 31, Васильев, 32.

Предупреждение: Бабынин, 33.