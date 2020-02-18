В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину Сегодня, 18 февраля, около 20.00 на ул. 20 лет Победы произошло ДТП.

Предварительно, автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Ее доставили в больницу. На месте работают полицейские. Подробности позже.