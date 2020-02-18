В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину

Предварительно, автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Ее доставили в больницу. На месте работают полицейские. Подробности позже.
Сегодня, 17 февраля, около 12:45, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Вячеслава Чорновола....
Сегодня, 17 февраля, на ул. Чорновола произошло ДТП....
Не справился с управлением и наехал на забор: патрульные составили два административных материалы на водителя....
Происшествие случилось около восьми вечера на автотрассе Кипти – Глухов - Бачевск, вблизи села Буйволово Кролевецкого района....
По факту травмирования в ДТП трех человек в полиции Конотопщины открыли уголовное производство....