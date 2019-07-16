«Доброе утро, сумчане!!!
Вчера была вынуждена пойти и сфотографировать искусство сварочных работ по Набережной реки Стрелки! Некоторые говорят, что я цепляюсь, так делать нечего, и забор сделан "нормально"! В нашем ВПУ N11 ребята лучше справились бы!
А это «искусство сварочных работ» просто позор!!!», - написала она.
Сумчане6 активно комментируют ее пост:
Alexis Dzyuba: «ганьбыще».
Алексей Кулик: «Сварщик 80 лвл».
Andrey Psunenko: «Совсем е..нулись».
Lilu Mingaleva: «Руки бы поотбивать за такое шедевр».
Andrey Psunenko: «Почему мэр эти тендеры не проверяет. Продал за процент и похер».
Виталий Грива: «ЗА такое нужно заводит дело уголовное! Я покажу Баранову эти фото или Журбе!».
Велес Правый: «Надо с ПТУ вместе с этими рабочими привести и в их присутствии пусть молодежь покажет у кого откуда руки выросли».
Olga Shelikhova: «где реакция доблесногомера ???».
Алексей Головенко: «Нормальные сварщики варят в Европе».
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