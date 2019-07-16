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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35183

Дырища ЖКХ: сумчане возмущены качеством нового забора на Набережной р. Стрелка

Фото сварочных работ на ограждении вдоль ул. Набережная р. Стрелка показала сумчанка Наталья Дворниченко в Фейсбуке.

«Доброе утро, сумчане!!!

Вчера была вынуждена пойти и сфотографировать искусство сварочных работ по Набережной реки Стрелки! Некоторые говорят, что я цепляюсь, так делать нечего, и забор сделан "нормально"! В нашем ВПУ N11 ребята лучше справились бы!

А это «искусство сварочных работ» просто позор!!!», - написала она.

Сумчане6 активно комментируют ее пост:

Alexis Dzyuba: «ганьбыще».

Алексей Кулик: «Сварщик 80 лвл».

Andrey Psunenko: «Совсем е..нулись».

Lilu Mingaleva: «Руки бы поотбивать за такое шедевр».

Andrey Psunenko: «Почему мэр эти тендеры не проверяет. Продал за процент и похер».

Виталий Грива: «ЗА такое нужно заводит дело уголовное! Я покажу Баранову эти фото или Журбе!».

Велес Правый: «Надо с ПТУ вместе с этими рабочими привести и в их присутствии пусть молодежь покажет у кого откуда руки выросли».

Olga Shelikhova: «где реакция доблесногомера ???».

Алексей Головенко: «Нормальные сварщики варят в Европе».

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