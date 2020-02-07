«Сумчанка» сняла мини-фильм о своем выступлении в Гааге (видео)

Вашему вниманию небольшой фильм о выступлении команды.
С 14 по 16 февраля в Шауляе (Литва) состоялся «Кубок Независимости – 2020» по индорхорккею....
В Гааге (Нидерланды) завершается розыгрыш кубка европейских чемпионов среди женских команд....
В Гааге (Нидерланды) завершились полуфинальные матчи Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд....
В Гааге (Нидерланды) продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд....
В Гааге (Нидерланды) завершился первый день Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд....