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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51328

«Сумчанка» сняла мини-фильм о своем выступлении в Гааге (видео)

МСК «Сумчанка» занял третье место на кубке европейских чемпионов по индорхоккею.

Вашему вниманию небольшой фильм о выступлении команды.

Спорт Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею МСК Сумчанка Фильм

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С 14 по 16 февраля в Шауляе (Литва) состоялся «Кубок Независимости – 2020» по индорхорккею....

Сумские хоккеистки с бронзой кубка европейских чемпионов
16.02.2020 14:25

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В Гааге (Нидерланды) завершается розыгрыш кубка европейских чемпионов среди женских команд....

Сумские хоккеистки сыграют за «бронзу»
15.02.2020 22:37

Сумские хоккеистки сыграют за «бронзу»

В Гааге (Нидерланды) завершились полуфинальные матчи Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд....

Сумские хоккеистки пробились в полуфинал (+видео)
15.02.2020 13:46

Сумские хоккеистки пробились в полуфинал (+видео)

В Гааге (Нидерланды) продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд....

«Сумчанка» обыграла чемпиона Англии
14.02.2020 21:59

«Сумчанка» обыграла чемпиона Англии

В Гааге (Нидерланды) завершился первый день Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд....

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Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
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Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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