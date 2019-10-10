В Сумской краеведческий музей передали 5 древнерусских гривен 20 февраля в фонды Сумского областного краеведческого музея были переданы ценные артефакты древнерусского времени - пять серебряных гривен, найденные неподалеку с. Дерновое Тростянецкого района.

Инициаторами акции выступили сумчане - организатор частного музея «Причал Одиссея» Сергей Гуцан и Роман Бобков.

Глава музея Владислав Терентьев отметил, что эта уникальная и значимое событие происходит в год празднования 100-летия основания Сумского художественно-исторического музея. Своеобразный экскурс в историю археологических исследований, проведенных с участием работников заведения - с 1920-х гг. и до сегодняшнего дня - сделала заведующая научно-исследовательским сектором археологии Лариса Белинская.

Основательный профессиональный видеокомментарий по атрибуции и особенностям передаваемого сокровища предоставил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела древнерусской археологии Института археологии НАН Украины Алексей Комар. К физико-химической характеристики предметов клада и значению этих данных в контексте атрибуции древностей обратился кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего отделом ядерно-физических методов и исследований Института прикладной физики НАН Украины Александр Бугай. Его коллега Владимир Билык продемонстрировал процесс анализа элементного состава предметов клада с применением портативного спектрометра.

Приглашенные к слову Сергей Гуцан и Роман Бобков подчеркнули собственное стремление передать эти научно важные объекты археологии государственном музейном заведения.

Торжества завершились официальным подписанием актов передачи артефактов в фонды музея.