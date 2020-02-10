В Киеве пропал житель Сумщины (фото) Полиция Сумщины разыскивает Прокопенко Виталия Александровича.

Мужчине 39 лет. Житель с.Череповка Бурынского района. Последние три года проживал и работал в Киеве.

По словам родных, последний раз они общались с ним в ноябре прошлого года.

Разыскиваемый ростом 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые.

Особые приметы: ампутированный указательный палец на правой руке, татуировка на правом плече (абстракция).

Работники Бурынского отделения полиции устанавливают местонахождение пропавшего мужчины и надеются на помощь неравнодушных граждан. Если вы узнали человека на фото, или вам известна информация, которая поможет в розыске Прокопенко Виталия Александровича, просьба сообщить об этом в Бурынское отделение полиции по адресу: г. Бурынь, ул. Д.Бедного, 2, телефон: (05454) 2-13-49, или по спецлинии «102».