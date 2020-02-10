Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58262

В Киеве пропал житель Сумщины (фото)

Полиция Сумщины разыскивает Прокопенко Виталия Александровича.

Мужчине 39 лет. Житель с.Череповка Бурынского района. Последние три года проживал и работал в Киеве.

По словам родных, последний раз они общались с ним в ноябре прошлого года.

Разыскиваемый ростом 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые.

Особые приметы: ампутированный указательный палец на правой руке, татуировка на правом плече (абстракция).

Работники Бурынского отделения полиции устанавливают местонахождение пропавшего мужчины и надеются на помощь неравнодушных граждан. Если вы узнали человека на фото, или вам известна информация, которая поможет в розыске Прокопенко Виталия Александровича, просьба сообщить об этом в Бурынское отделение полиции по адресу: г. Бурынь, ул. Д.Бедного, 2, телефон: (05454) 2-13-49, или по спецлинии «102».

Право
view counter

Статьи

Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися
Сегодня 12:37
5 интересных фактов о кишечнике
Вчера 17:54
Кремлівські посіпаки у Сумах 4
Вчера 15:04
Микола Чернотицький: Суспільне виділяє вдесятеро більше коштів на регіональний контент
Вчера 13:35
Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®
Вчера 12:12
До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
18.02.2020 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
 
" Все, що тобі потрібно - це кохання..."
Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.00
«Коханий нелюб»
«Коханий нелюб»
Театр ТЮЗ
18.00
 
Концерт
Концерты Филармония
12.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.