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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Глухова обратится в СБУ по поводу волейболистов, которые ездили на турнир в Россию

Об этом говорится на странице мэра Глухова Мишеля Терещенко в Фейсбуке.

«Шановні українці, співвітчизники, Глухівчани!

Сьогодні із інтернет ЗМІ стало відомо
про те, шо мешканці нашого міста взяли участь у волейбольному турнірі пам’яті росіян, що «исполняли военный долг за пределами отечества», який проходив 16 лютого в місті Рильськ.

Ми глибоко обурені тим, що ці люди самовільно взяли на себе відповідальність представляти місто Глухів на території агресора в той час, коли в зоні ООС, внаслідок наступальних дій російських військових ідуть важкі бої, і Україна несе болючі втрати.

Ми офіційно заявляємо, що не уповноважували будь-які спортивні команди, чи то об’єднання брати участь у змаганнях на території ворога від імені глухівчан.

Ми гнівно засуджуємо цинічний вчинок і відверто провокативні діі з боку людей, які ганьблять наш Глухів та його мешканців.

На даний час готується офіційне звернення до Служби Безпеки України та інших правоохоронних органів

Сподіваємось, що їхня реакція по відношенню до провокаторів буде стрімкою та жорсткою.

Про результати розгляду заяви інформуватимемо в засобах ЗМІ та на наших сторінках

https://profkursk.ru/…/3050-miting-i-volejbolnykh-turnir-v-…», - говорится в сообщении.

Право Волейбол Глухов Мишель Терещенко

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