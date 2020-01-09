На Сумщине нашли труп без вести пропавшего

Как выяснила полиция, труп принадлежит 34-летнему мужчине, который с 1 декабря 2019 года находился в розыске как без вести пропавший. Труп направлен в морг для установления причин смерти. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
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