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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20578

На Сумщине нашли труп без вести пропавшего

20 февраля неподалеку от села Хмелев в Роменском районе обнаружен труп мужчины.

Как выяснила полиция, труп принадлежит 34-летнему мужчине, который с 1 декабря 2019 года находился в розыске как без вести пропавший. Труп направлен в морг для установления причин смерти. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

Право Пропал без вести Труп

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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