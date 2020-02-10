Сумские пограничники выпустили в Россию китаянку, из-за которой в Брянске на карантин отправили 13 украинцев Государственная пограничная служба Украины получила информацию, что в Брянске пассажиров вагона поезда «Киев-Москва» оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой.

Гражданка Китая действительно направлялась в Россию этим поездом и пересекла украинскую границу 20 февраля.

Во время пограничного оформления и общения с ней пограничники Сумского отряда сообщили ей об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку. Кроме того, военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья и получили ответ, что жалоб нет. По внешним признакам больной женщина также не выглядела. Известно, что она на днях прибыла в Украину из Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе ее состояние здоровья беспокойства не вызвал.

От российской стороны пока известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена и находится в одном из медучреждений.

Кроме того, по имеющейся информации вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации, однако не известно, где именно.

Отметим, что в вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находились еще 21 человек. Из которых 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады.

В настоящее время Государственной пограничной службой Украины совместно с МИД, Минздраом и Министерством инфраструктуры проводится вся необходимая работа, чтобы установить все детали этой ситуации, человек, находившихся в вагоне и где они сейчас находятся, сообщает госпогранслужба Украины.