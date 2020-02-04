В Конотопской местной прокуратуре новый начальник

Сегодня, 21 февраля, представляя коллективу Конотопской местной прокуратуры нового руководителя, заместитель прокурора Сумской области Александр Плескач отметил, что Владимир Шилов - высокопрофессиональный и целеустремленный прокурор, который сможет организовать работу прокуратуры на должном уровне в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом особенностей региона.
В свою очередь Владимир Шилов поблагодарил Генеральному прокурору и прокурору Сумской области за оказанное доверие и заверил, что приложит максимум усилий, чтобы вместе с коллективом выстроить конструктивное взаимодействие с органами местной власти, правоохранительными органами и судебной корпусом для выполнения функций и задач, возложенных на органы прокуратуры.
Владимир Шилов родился в 1988 году в г. Сумы. В 2011 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины, в том же году начал трудовую деятельность в органах прокуратуры как стажер на должности помощника прокурора Ковпаковского района г. Сумы. В течение 4 лет работал на различных должностях в органах прокуратуры Сумской области. В 2015 году по результатам конкурса занял должность заместителя руководителя Ахтырской местной прокуратуры. Предыдущая занимаемая должность - заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Брат Владимира Шилова Виталий является начальником управления капитального строительства Сумского горсовета и депутатом горсовета. Его отец – Владимир Шилов – депутат Сумского горсовета. Оба во фракции ВО «Батькивщина».
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