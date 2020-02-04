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В Конотопской местной прокуратуре новый начальник

Приказом Генерального прокурора от 19 февраля по рекомендации Совета прокуроров Украины руководителем Конотопской местной прокуратуры назначен Шилов Владимир Владимирович.

Сегодня, 21 февраля, представляя коллективу Конотопской местной прокуратуры нового руководителя, заместитель прокурора Сумской области Александр Плескач отметил, что Владимир Шилов - высокопрофессиональный и целеустремленный прокурор, который сможет организовать работу прокуратуры на должном уровне в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом особенностей региона.

В свою очередь Владимир Шилов поблагодарил Генеральному прокурору и прокурору Сумской области за оказанное доверие и заверил, что приложит максимум усилий, чтобы вместе с коллективом выстроить конструктивное взаимодействие с органами местной власти, правоохранительными органами и судебной корпусом для выполнения функций и задач, возложенных на органы прокуратуры.

Справка

Владимир Шилов родился в 1988 году в г. Сумы. В 2011 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины, в том же году начал трудовую деятельность в органах прокуратуры как стажер на должности помощника прокурора Ковпаковского района г. Сумы. В течение 4 лет работал на различных должностях в органах прокуратуры Сумской области. В 2015 году по результатам конкурса занял должность заместителя руководителя Ахтырской местной прокуратуры. Предыдущая занимаемая должность - заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Брат Владимира Шилова Виталий является начальником управления капитального строительства Сумского горсовета и депутатом горсовета. Его отец – Владимир Шилов – депутат Сумского горсовета. Оба во фракции ВО «Батькивщина».

Право Владимир Шилов Конотоп Конотопская местная прокуратура

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