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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:54259

Сумской бегун с «серебром» чемпионата Украины

В Сумах продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике в помещениях.

На фото Александр Погорилко крайний справа

Сегодня в манеже СумГУ разыгрывают 11 комплектов медалей.

В беге на 400 м второе место занял 19-летний сумчанин Александр Погорилко. Его результат 47,78 с – личный рекорд. На финише он на 0,01 с опередил Даниила Даниленко из Волыни. Первое метсо занял киевлянин Иван Будзинский – 46,99 с. Еще один сумчанин Ярослав Демченко занял четвертое место – 47,98 с – это также его «персонал бест».

Завтра чемпионат завершится. Начало соревнований в 11.30. Расписание здесь.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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