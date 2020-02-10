Сумской бегун с «серебром» чемпионата Украины В Сумах продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике в помещениях.

Сегодня в манеже СумГУ разыгрывают 11 комплектов медалей.

В беге на 400 м второе место занял 19-летний сумчанин Александр Погорилко. Его результат 47,78 с – личный рекорд. На финише он на 0,01 с опередил Даниила Даниленко из Волыни. Первое метсо занял киевлянин Иван Будзинский – 46,99 с. Еще один сумчанин Ярослав Демченко занял четвертое место – 47,98 с – это также его «персонал бест».

Завтра чемпионат завершится. Начало соревнований в 11.30. Расписание здесь.