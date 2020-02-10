«Сумыхимпром-СДПУ» победил в Киеве

Соперником сумчан по группе № 4 была местная команда «Юринновация».
Игра завершилась в пользу гостей 2:4. Набрав 15 очков из 18 возможных, подопечные Гладова-Кравченко вышли в плей-офф турнира. Соперник в следующей стадии определится позже.
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