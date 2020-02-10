«Сумыхимпром-СДПУ» победил в Киеве 23 февраля в Киеве сумские футзалисты играли в 6-м туре чемпионата Украины во второй лиге.

Соперником сумчан по группе № 4 была местная команда «Юринновация». Игра завершилась в пользу гостей 2:4. Набрав 15 очков из 18 возможных, подопечные Гладова-Кравченко вышли в плей-офф турнира. Соперник в следующей стадии определится позже.