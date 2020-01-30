Сумские дорожники не реагируют на снег? Сегодня, 24 февраля, на дорогах Сум гололедица.

Во избежание аварийных ситуаций, коммунальный транспорт будет курсировать с ограничением скоростного режима (отклонением от графиков может колебаться в пределах 5-15 минут). Просим пассажиров во время посадки / высадки быть внимательными и осторожными, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Пока диспетчеры КП «Электроавтотранс» пытаются связаться с КП «Дорремстрой» для урегулирования ситуации (к сожалению, по состоянию на 7:30 - безрезультатно).