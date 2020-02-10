В Сумах маршрутка въехала в подземный переход

Предварительно, маршрутку № 52, которая поворачивала с ул. СКД на Харьковскую, занесло на скользкой дороге, и она врезалась в подземный переход. На месте работает полиция.
В аварии никто не пострадал, сообщает пресс-секретарь патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб.
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