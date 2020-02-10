Сумские хоккеисты отличились в Минске

Победой команды девушек СДЮШОР «Динамо» под руководством Натальи Кукариной и бронзовыми наградами юношей под руководством Дианы Тагиевjq завершился Международный турнир по индорхоккею памяти заслуженного тренера Республики Беларусь В.А.Жмакина среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., который проходил 21-23 февраля в Минске (Беларусь).
В соревнованиях приняли участие 10 команд юношей и 8 команд девушек из Армении, Литвы, России, Беларуси и Украины.
Сумчанки выиграли четыре матча с общим счетом 21-7 и заняли первое место. Вероника Мовчан стала лучшим бомбардиром.
Юноши в группе заняли второе место, а в матче за бронзу обыграли россиян из Екатеринбурга 4:2. Шосткинцы заняли шестое место.
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