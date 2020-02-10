Сумские хоккеисты отличились в Минске Две команды сумской СДЮШОР «Динамо» и одна шосткинской КДЮСШ «Барса» приняли участие в международном турнире в Минске.

Победой команды девушек СДЮШОР «Динамо» под руководством Натальи Кукариной и бронзовыми наградами юношей под руководством Дианы Тагиевjq завершился Международный турнир по индорхоккею памяти заслуженного тренера Республики Беларусь В.А.Жмакина среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., который проходил 21-23 февраля в Минске (Беларусь).

В соревнованиях приняли участие 10 команд юношей и 8 команд девушек из Армении, Литвы, России, Беларуси и Украины.

Сумчанки выиграли четыре матча с общим счетом 21-7 и заняли первое место. Вероника Мовчан стала лучшим бомбардиром.

Юноши в группе заняли второе место, а в матче за бронзу обыграли россиян из Екатеринбурга 4:2. Шосткинцы заняли шестое место.