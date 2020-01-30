Сумчан просят убрать машины с обочин

Убедительная просьба не оставлять автомобили на обочинах, ведь это значительно усложняет процесс уборки дорог. Спасибо за понимание, написал на своей странице в Фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.
Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания дал поручение коммунальным предприятиям и обслуживающим организациям оперативно реагировать на изменение погодных...
Сегодня ночью в Сумскую область пришел циклон с запада с порывами ветра 15-20 м/с, мокрым снегом и температурой от 4...
Сегодня, 24 февраля, на дорогах Сум гололедица....
КП «Дорремстрой» работает над расчисткой дорог города от снега....
В связи с погодными условиями, в 22:00 на улицы и тротуары Сум выедет максимальное количество снегоуборочной техники....