Сумчан просят убрать машины с обочин В связи с погодными условиями, в 13:00 на улицы и тротуары нашего города выедет максимальное количество снегоуборочной техники.

Убедительная просьба не оставлять автомобили на обочинах, ведь это значительно усложняет процесс уборки дорог. Спасибо за понимание, написал на своей странице в Фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.