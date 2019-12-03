Сумской борец взял «бронзу» в Харькове

Сумской борец Александр Колдовский занял на турнире третье место. Подготовил спортсмена тренер Юрий Голуб.
17-20 февраля в Николаеве проходил чемпионат Украины по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха....
С февраля в центре Сум будут проводиться занятия Академии вольной борьбы....
14 декабря в городе Украинка (Киевская область) состоялся XV Всеукраинский юношеский турнир по вольной борьбе ко дню Св. Николая....
Последний старт этого года - Кубок Украины по вольной борьбе среди мужчин и женщин прошел с 3 по 6 декабря...
В Одессе проходил чемпионат Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек 2006-2007 г.р....