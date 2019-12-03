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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33161

Сумской борец взял «бронзу» в Харькове

На выходных в Харькове прошел Открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти О.Саакяна.

Сумской борец Александр Колдовский занял на турнире третье место. Подготовил спортсмена тренер Юрий Голуб.

Спорт Вольная борьба

По тематике

Сумской борец стал двукратным чемпионом Украины
Сегодня 13:30

Сумской борец стал двукратным чемпионом Украины

17-20 февраля в Николаеве проходил чемпионат Украины по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха....

В Сумах набирают учеников в Академию вольной борьбы
29.01.2020 12:27

В Сумах набирают учеников в Академию вольной борьбы

С февраля в центре Сум будут проводиться занятия Академии вольной борьбы....

Сумские борцы отличились в Украинке
17.12.2019 10:34

Сумские борцы отличились в Украинке

14 декабря в городе Украинка (Киевская область) состоялся XV Всеукраинский юношеский турнир по вольной борьбе ко дню Св. Николая....

Сумчане завоевали две медали Кубка Украины
07.12.2019 23:45

Сумчане завоевали две медали Кубка Украины

Последний старт этого года - Кубок Украины по вольной борьбе среди мужчин и женщин прошел с 3 по 6 декабря...

Сумской борец с бронзой чемпионата Украины
03.12.2019 15:50

Сумской борец с бронзой чемпионата Украины

В Одессе проходил чемпионат Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек 2006-2007 г.р....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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